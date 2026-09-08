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Olympiasieger auf Kurs

Bontus nach Kite-EM-Auftakt an der vierten Stelle

Sport-Mix
08.09.2026 16:51
Valentin Bontus
Valentin Bontus(Bild: OeSV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Olympiasieger Valentin Bontus hat sich am Dienstag zum Auftakt der Formula-Kite-EM im türkischen Akyaka auf den vierten Rang gesetzt.

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Insgesamt liegt der Niederösterreicher nach den ersten fünf Wettfahrten an der fünften Stelle, der führende Max Maeder aus Singapur wird in der EM-Wertung nicht berücksichtigt.

Am Mittwoch gehen die letzten sechs Rennen der Qualifikation vor der Goldflotte in Szene.

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