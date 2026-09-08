Nur 39 (!) Fans begleiten Villarreal nach Dortmund

Kultklub Borussia Dortmund? Kultschauplatz Westfalen-Stadion bzw. Signal Iduna Park? Denkste! Für die Fans von Villarreal ist der BVB offensichtlich nichts Besonderes, jedenfalls keine lange Reise wert. Denn für das heutige Champions-League-Gastspiel in Dortmund konnten die Spanier gerade einmal 39 (!) Tickets verkaufen – für einen Auswärtssektor, in dem normalerweise rund 4000 Fans Platz finden würden ...
Klar: Bei all den Erfolgen, die der Klub in den vergangenen Jahren erzielen konnte – Europa-League-Sieg 2020/21, Champions-League-Halbfinale 2021/22 –, bleibt als Fakt, dass die Stadt Villarreal „nur“ rund 50.000 Einwohner hat und damit ein vergleichsweise kleiner Fußball-Standort ist.
Selbst ihr 23.500 Zuschauer fassendes Heimstadion „La Cerámica“ bekommt man kaum einmal voll, daheim begrüßt man durchschnittlich 18.000 Fans pro Spiel. Aber dass nur 39 organisierte Villarreal-Anhänger nach Deutschland reisen, überrascht dann schon ...
Weitergabe an Heim-Fans war nicht mehr möglich
Konsequenz des geringen Andrangs vonseiten des FC Villarreal: Die als Auswärtssektor vorgesehenen Blöcke bleiben komplett geschlossen.
Die 39 Fans werden aus organisatorischen Gründen in andere Bereiche „versetzt“. Was die Plätze im nunmehr freien Gästebereich anbelangt: Wegen der Kurzfristigkeit der Angelegenheit war eine Weitergabe an Heim-Fans laut Medienberichten nicht mehr möglich ...
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