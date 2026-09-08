In Auto versteckt
Migrant stirbt während Überfahrt nach Sizilien
Ein 25-jähriger Tunesier wollte offenbar als blinder Passagier auf einer Fähre von Tunesien nach Italien gelangen. Doch das Unterfangen endete in einer Tragödie.
Die Besitzerin eines Autos, in welchem sich der 25-Jährige versteckt hatte, schlug Alarm, als sie den leblosen Migranten entdeckte. Die Besatzung der Fähre verständigte daraufhin die Wasserschutzpolizei. Bei der Ankunft des Schiffes warteten Einsatzkräfte im Hafen von Palermo.
Ein Gerichtsmediziner führte dort eine erste Untersuchung der Leiche durch. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Sie soll unter anderem klären, wann und woran der 25-Jährige gestorben ist.
Welche Rolle spielte Fahrzeugbesitzerin?
Auch die Fahrzeugbesitzerin ist ins Visier der Ermittlungen geraten. Ihre Rolle bzw. eine mögliche Verantwortung für den Tod des Mannes werden von der Staatsanwaltschaft geprüft. Die Frau stammt ebenfalls aus Tunesien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.