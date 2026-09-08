Netanyahu: Warnung vor Hamas-Massaker ignoriert?

Hamas-Chef: „Erdbeben“

Die „Haaretz“ berichtete, der mittlerweile von Israel getötete Hamas-Chef Yahya Sinwar habe einen früheren palästinensischen Regierungsvertreter gewarnt, dass seine Organisation eine „schreckenerregende Operation“ vorbereite. Er beschrieb den bevorstehenden Angriff demnach als „Erdbeben“. Im Gegenzug für die Warnung erhoffte er sich offenbar die Freilassung palästinensischer Gefangene. Der frühere palästinensische Offizielle habe die Informationen dann an den Staatschef der Emirate weitergegeben, schrieb „Haaretz“. Dieser habe daraufhin Netanyahu angerufen und ihn informiert.