Flag Football: Aus für Frauen-Teamchef Riedl!

Österreichs Flag-Football-Nationalteam der Frauen bekommt einen neuen Teamchef! Wie der AFBÖ am Dienstag mitteilte, wurde die Zusammenarbeit mit Robert Riedl beendet ...
Riedl war seit 2023 zum zweiten Mal Trainer des Frauen-Teams, bei der WM im August wurde zuletzt Platz sechs erreicht. Nächstes Ziel ist die EM 2027, wo zumindest das Finale erreicht werden muss, um im Rennen um einen Platz bei den Olympischen Sommerspielen 2028 zu bleiben.
„Konsequenz gezogen und Rücktritt erklärt!“
Riedl begründete seinen Rücktritt mit der künftigen Verschiebung von Kernkompetenzen an den Sportdirektor. „Da diese neue Aufgaben- und Kompetenzverteilung nicht meinem Verständnis der Funktion und Verantwortung eines Head Coaches entspricht, habe ich daraus die Konsequenz gezogen und meinen Rücktritt erklärt“, erklärte er.
AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck respektierte die Entscheidung. Über die Nachfolge von Riedl will der Verband im Herbst informieren.
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