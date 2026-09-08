Flag Football: Aus für Frauen-Teamchef Riedl!

Riedl war seit 2023 zum zweiten Mal Trainer des Frauen-Teams, bei der WM im August wurde zuletzt Platz sechs erreicht. Nächstes Ziel ist die EM 2027, wo zumindest das Finale erreicht werden muss, um im Rennen um einen Platz bei den Olympischen Sommerspielen 2028 zu bleiben.