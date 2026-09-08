Knalleffekt: Alpenland übernimmt Leiner-Areal

Wohnungen, Hotel und Gewerbe

Die Pläne gehen allerdings deutlich über ein reines Wohnprojekt hinaus. Vorgesehen ist ein Nutzungsmix aus leistbaren Wohnungen, einem Hotel sowie Büro- und Gewerbeflächen. Wie groß die jeweiligen Bereiche ausfallen werden, soll erst im weiteren Planungs- und Abstimmungsprozess festgelegt werden.