Jenner zeigt ihr im Bau befindliches „Traumhaus“

Dass ihre Fans mit all den Jenner-Häusern langsam den Überblick verlieren, ist verständlich. Das „Traumhaus“-Grundstück hatte Jenner bereits im April 2020 gekauft. Im selben Monat legte sie noch einmal 36,5 Millionen Dollar für ein Anwesen in Holmby Hills auf den Tisch, das zur Zeit ihr Hauptwohnsitz ist. Zudem besitzt sie unter anderem ein Anwesen in Palm Springs, das sie 2018 für 13,5 Millionen Dollar kaufte.