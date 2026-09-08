Jenner zeigt ihr im Bau befindliches „Traumhaus“

Vor sechs Jahren hat Kylie Jenner sich ein fünf Hektar großes Grundstück in der kalifornischen Nobel-Enklave Hidden Hills für stolze 15 Millionen Dollar gekauft. Seitdem wird dort gebaut – und gebaut – und gebaut. Jetzt gab die 29-Jährige ihren Fans in einem YouTube-Video einen Rundgang über die Mega-Baustelle ihres neuen „Traumhauses“.
Die Reality-TV-Persönlichkeit begann ihren Vlog mit der Information, dass sie ursprünglich den schleppenden Bauprozess gar nicht dokumentieren wollte. Bis ihr klar wurde: „Es ist sowieso irgendwie alles schon im Internet.“ Als erstes schwärmte sie von ihrer Einfahrt aus recycelten Kopfsteinpflaster sowie von der Gartengestaltung: Dort werden Lavendelsträucher, „alte, uralte Olivenbäumen“ wachsen.
Auch ein riesiger Rosengarten soll angepflanzt werden, weil „ich einfach eine Prinzessin sein möchte“.
Italienischer Landhaus-Look
Danach nahm Kylie ihre Fans mit in die Villa im italienischen Landhaus-Look. Sie zeigte, wie ihre Böden aussehen – „wunderschönes aufgearbeitetes Holz“ – bevor sie die Farbe für den Putz auswählte, die sie „für die Hauptbereiche des Hauses haben möchte. Anschließend filmte Jenner den Platz im Eingangsbereich, wo ein antiker Kamin stehen soll, der in Einzelteilen angeliefert wurde.
Hier ist der Vlog von Kylie Jenner eingebunden – werfen Sie einen Blick in die Luxusbauarbeiten der kleinen Schwester von Kim Kardashian:
Auch die Küche nimmt bereits Formen an. Jenner zeigte die maßgefertigten Schränke, bevor diese behandelt und gebeizt werden. Und damit nicht genug: Kylie erklärte, dass zum Anwesen ein weiterer Kamin, ein Fitnessraum im Untergeschoss, ein Spa-Bereich und Gästebäder mit edlem Naturstein und Vintage-Fliesen gehören.
Sportplatz, Brunnen und Pizzaofen
Im Außenbereich warten außerdem ein Sportplatz, ein Brunnen und ein Pizzaofen. Jenner kann es kaum erwarten, endlich einziehen und Dinnerpartys sowie Geburtstagspartys veranstalten zu können: „Ich habe so lange daran gearbeitet und möchte einfach, dass es endlich fertig wird.“
Dass ihre Fans mit all den Jenner-Häusern langsam den Überblick verlieren, ist verständlich. Das „Traumhaus“-Grundstück hatte Jenner bereits im April 2020 gekauft. Im selben Monat legte sie noch einmal 36,5 Millionen Dollar für ein Anwesen in Holmby Hills auf den Tisch, das zur Zeit ihr Hauptwohnsitz ist. Zudem besitzt sie unter anderem ein Anwesen in Palm Springs, das sie 2018 für 13,5 Millionen Dollar kaufte.
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