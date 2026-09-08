Großes Hitzefinale im Osten, Kälteschock im Westen

Ein letztes Mal bis zu 33 Grad

Dabei zeigt Österreich am Mittwoch gleich zwei Jahreszeiten auf einmal. Im Westen macht die hereinziehende Kaltfront dem Sommer bereits am Vormittag den Garaus – vielerorts werden dort kaum mehr als 15 Grad erreicht. Ganz anders im Osten und Südosten: Hier „legt sich der Sommer ein letztes Mal ins Zeug“, wie Spengler schreibt. Noch einmal sind dort hochsommerliche bis zu 33 Grad möglich. Lange hält die Hitze allerdings nicht durch – auch hier setzen sich schließlich Schauer und Gewitter durch.