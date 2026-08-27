Dürre: Unterer Lobau geht es „extrem schlecht“

Dotation als „absolute Akutmaßnahme“

Abhilfe schaffen soll eine Dotation, also eine künstliche Wasserzuleitung aus der Donau. In der Oberen Lobau geschieht das bereits seit etwa zwei Jahren, um den ökologischen Zustand zu verbessern und der Austrocknung entgegenzuwirken, wie Andreas Januskovecz, Bereichsleiter für Klimaangelegenheiten der Stadt Wien, auf Anfrage mitteilte. Naturschützer fordern schon länger, dass Wasser aus der Oberen in die Untere Lobau weitergeleitet wird, „als absolute Akutmaßnahme – und das ist im wahrsten Sinne des Wortes nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagte Stelzhammer.