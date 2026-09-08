Onkel und Nichte mit Waffe bedroht: Cobra-Einsatz

Ein Großaufgebot der Polizei hat sich in der Nacht auf Dienstag im Salzburger Stadtteil Lehen ereignet. Vor Ort waren mehrere Polizeieinheiten, darunter auch die Cobra. Ersten Informationen zufolge sollen eine 17-Jährige und ihr Onkel mutmaßlich mit einer Waffe bedroht worden sein.
Gleich mehrere Einheiten – die Kriminalpolizei, die Schnelle Interventionsgruppe und weitere Streifen – rückten am späten Montagabend gegen 22 Uhr zu einem Wohnhaus in Lehen aus.
Ein 41-Jähriger und seine 17-jährige Nichte hatten die Polizei alarmiert, weil die beiden mit einer Waffe bedroht worden sein sollen. Daraufhin habe sich die Cobra gewaltsam Zugang zur Wohnung des 19-jährigen Verdächtigen verschafft, wie die Polizei bestätigt.
Dieser wurde dort aber nicht angetroffen. Derzeit läuft die Fahndung nach dem beschuldigten 19-jährigen syrischen Staatsbürger. Eine akute Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht. „Zwischen der 17-Jährigen und dem 19-jährigen Verdächtigen hat ein Naheverhältnis bestanden“, berichtet eine Pressesprecherin der Polizei gegenüber der „Krone“. Ob es sich um eine echte Waffe gehandelt habe, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Opfer sind beide Österreicher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.