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In Salzburg-Lehen

Onkel und Nichte mit Waffe bedroht: Cobra-Einsatz

Salzburg
08.09.2026 08:58
In diesem Wohnhaus konnte die Cobra den Beschuldigten nicht auffinden. Die Fahndung läuft.
In diesem Wohnhaus konnte die Cobra den Beschuldigten nicht auffinden. Die Fahndung läuft.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Großaufgebot der Polizei hat sich in der Nacht auf Dienstag im Salzburger Stadtteil Lehen ereignet. Vor Ort waren mehrere Polizeieinheiten, darunter auch die Cobra. Ersten Informationen zufolge sollen eine 17-Jährige und ihr Onkel mutmaßlich mit einer Waffe bedroht worden sein. 

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Gleich mehrere Einheiten – die Kriminalpolizei, die Schnelle Interventionsgruppe und weitere Streifen – rückten am späten Montagabend gegen 22 Uhr zu einem Wohnhaus in Lehen aus.

Die Cobra rückte gegen 23 Uhr aus, um in die Wohnung des Beschuldigten eindringen zu können.
Die Cobra rückte gegen 23 Uhr aus, um in die Wohnung des Beschuldigten eindringen zu können.(Bild: Markus Tschepp)

Ein 41-Jähriger und seine 17-jährige Nichte hatten die Polizei alarmiert, weil die beiden mit einer Waffe bedroht worden sein sollen. Daraufhin habe sich die Cobra gewaltsam Zugang zur Wohnung des 19-jährigen Verdächtigen verschafft, wie die Polizei bestätigt.

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Dieser wurde dort aber nicht angetroffen. Derzeit läuft die Fahndung nach dem beschuldigten 19-jährigen syrischen Staatsbürger. Eine akute Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht. „Zwischen der 17-Jährigen und dem 19-jährigen Verdächtigen hat ein Naheverhältnis bestanden“, berichtet eine Pressesprecherin der Polizei gegenüber der „Krone“. Ob es sich um eine echte Waffe gehandelt habe, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Opfer sind beide Österreicher. 

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