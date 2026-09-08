Onkel und Nichte mit Waffe bedroht: Cobra-Einsatz

Dieser wurde dort aber nicht angetroffen. Derzeit läuft die Fahndung nach dem beschuldigten 19-jährigen syrischen Staatsbürger. Eine akute Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht. „Zwischen der 17-Jährigen und dem 19-jährigen Verdächtigen hat ein Naheverhältnis bestanden“, berichtet eine Pressesprecherin der Polizei gegenüber der „Krone“. Ob es sich um eine echte Waffe gehandelt habe, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Opfer sind beide Österreicher.