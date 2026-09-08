Feuer am Dach nach AfD-Sieg: „Brandmauern müßig“

„Ich verstehe alle, denen das, was gerade in unserem Nachbarland passiert, Angst macht. Auch mir macht diese Entwicklung Sorgen“, sagt Grünen-Chefin Leonore Gewessler. „Wenn eine rechtsextreme und verfassungsfeindliche Partei in einem deutschen Bundesland eine solche Zustimmung erhält, ist das kein Warnsignal mehr, dann ist Feuer am Dach.“ Auch in Österreich gebe es mit der FPÖ eine Partei, die „mit Angst Politik macht. Aber diese Sorge darf uns nicht lähmen.“