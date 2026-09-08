Eiltempo statt Nachtschicht: Zverev siegt souverän

In Rom noch Niederlage gegen Darderi

Sein italienischer Gegner hatte zwar bereits im Vorjahr die dritte Runde der US Open erreicht. Bei nun insgesamt fünf Siegen in New York hatte er allerdings noch nie einen Spieler aus den Top 100 der Weltrangliste geschlagen. Dass Darderi trotzdem gefährlich sein kann, hatte Zverev diese Saison allerdings schon selbst erlebt. Beim Masters in Rom hatte der Hamburger bereits vier Matchbälle gehabt, musste sich dann allerdings mit einem 0:6 im dritten Satz geschlagen geben. Danach hatte er berichtet, krank gewesen zu sein.