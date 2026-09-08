CL-Auftakt: Hier sehen Sie den LASK live im TV

Die großen Höhepunkte der Ligaphase stehen für die Athletiker zwar noch bevor, darunter Duelle mit Real Madrid und dem FC Liverpool. Zunächst gilt der volle Fokus jedoch dem Debüt in der europäischen Eliteliga. Im Hexenkessel von Athen will die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer gleich die ersten Punkte anschreiben.