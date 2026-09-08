CL-Auftakt: Hier sehen Sie den LASK live im TV

Für den LASK beginnt das Abenteuer Champions League! Nach dem sensationellen Erfolg gegen Celtic Glasgow im Play-off wartet nun die Ligaphase der Königsklasse auf die Linzer. Gleich zum Auftakt geht es auswärts zum griechischen Traditionsklub AEK Athen (18.45 Uhr). Wo Sie das Match sehen können, verraten wir Ihnen hier.
Die großen Höhepunkte der Ligaphase stehen für die Athletiker zwar noch bevor, darunter Duelle mit Real Madrid und dem FC Liverpool. Zunächst gilt der volle Fokus jedoch dem Debüt in der europäischen Eliteliga. Im Hexenkessel von Athen will die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer gleich die ersten Punkte anschreiben.
LASK auf Sky Sport Austria
Wer den Auftakt live sehen möchte, muss Sky Sport Austria einschalten. Der Sender startet die Übertragung um 18 Uhr live und exklusiv. Im Sportkrone.at-Ticker (LIVE ab 18.45 Uhr) sind Sie ebenfalls hautnah mit dabei.
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