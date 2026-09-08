Bürokratie & Kriege: Was unsere Firmen beschäftigt

100 Mitarbeiter in Linz

EY Österreich ist Teil der internationalen EY-Gruppe und hat hierzulande fünf Standorte, einer davon ist Linz. Das Unternehmen bietet Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung sowie Strategieberatung an und erwirtschaftete zuletzt mit 1500 Mitarbeitern in Österreich rund 255 Millionen Euro Umsatz. In Linz hat EY etwa 100 Mitarbeiter. Raninger will den Standort als neue Chefin „weiter ausbauen und einen wesentlichen Beitrag zum Gesamterfolg von EY Österreich leisten.“