Irina Shayk heizt Fans im hotten Braless-Look ein

Mamma mia! Bei diesem Auftritt blieb wohl so manchem italienischen Zuschauer der Cannolo im Halse stecken. Denn Irina Shayk glänzte beim Musikfestival von Sanremo nicht nur mit ihrem Charme, sondern vor allem mit ihren Looks. Da war nämlich einer heißer als der andere ...
Vor allem schien das Topmodel aber ohne Unterwäsche nach Italien gereist zu sein. Denn viel Platz für Wäsche blieb bei diesen Outfits nicht!
Tiefe Einblicke bei Musikfestival
So entzückte Shayk etwa in einem schwarzen Kleid, das nur aus Stoffstreifen zu bestehen schien. Da blitzte nicht nur jede Menge Dekolleté, sondern auch ordentlich Busen hervor. Verrutschen durfte bei diesem Kleid jedenfalls nichts!
Doch wer denkt, dies sei der einzige aufregende Look gewesen, den die Ex von Bradley Cooper für ihren Auftritt in Sanremo eingepackt hatte, der irrt. Denn Shayks hotte Busenshow ging an diesem Abend munter weiter.
So ließ sie in einem weiteren, schwarzen Kleid ebenfalls ihren Sideboob-Blitzen und verzichtete auch beim Auftritt auf dem Red Carpet des Musikfestivals unter dem weißen Negligékleid auf einen BH.
Po in Szene gesetzt
Und selbst, als Shayk in einer schwarzen, hochgeschlossenen Robe die Showtreppe herunterschritt, gab‘s dann noch eine sexy Überraschung. Das Kleid war nämlich am Rücken so weit ausgeschnitten, dass der Po-Ansatz hervorblitzte.
Wer fährt für Italien zum ESC?
Da wurde die Show an sich fast zur Nebensache! Denn eigentlich wählt Italien in der mehrtägigen Show in Sanremo nicht nur den Sieger des bedeutendsten Musikwettbewerbs Italiens, sondern auch den möglichen Kandidaten für den diesjährigen Song Contest in Wien.
Im letzten Jahr ging Sänger Olly als Sieger hervor. Der 24-Jährige lehnte allerdings ab, zum ESC zu fahren, weshalb der Zweitplatzierte Lucio Corsi Italien im letzten Jahr beim Song Contest in Basel vertreten durfte.
