Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mamma mia!

Irina Shayk heizt Fans im hotten Braless-Look ein

Star-Style
27.02.2026 14:17
Irina Shayk war am Donnerstagabend beim italienischen Musikwettbewerb in Sanremo der Hingucker ...
Irina Shayk war am Donnerstagabend beim italienischen Musikwettbewerb in Sanremo der Hingucker schlechthin!(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Mamma mia! Bei diesem Auftritt blieb wohl so manchem italienischen Zuschauer der Cannolo im Halse stecken. Denn Irina Shayk glänzte beim Musikfestival von Sanremo nicht nur mit ihrem Charme, sondern vor allem mit ihren Looks. Da war nämlich einer heißer als der andere ...

0 Kommentare

Vor allem schien das Topmodel aber ohne Unterwäsche nach Italien gereist zu sein. Denn viel Platz für Wäsche blieb bei diesen Outfits nicht!

Tiefe Einblicke bei Musikfestival
So entzückte Shayk etwa in einem schwarzen Kleid, das nur aus Stoffstreifen zu bestehen schien. Da blitzte nicht nur jede Menge Dekolleté, sondern auch ordentlich Busen hervor. Verrutschen durfte bei diesem Kleid jedenfalls nichts!

Irina Shayk zeigte in diesem Kleid ziemlich viel Haut.
Irina Shayk zeigte in diesem Kleid ziemlich viel Haut.(Bild: APA-Images / LaPresse / Marco Alpozzi)

Doch wer denkt, dies sei der einzige aufregende Look gewesen, den die Ex von Bradley Cooper für ihren Auftritt in Sanremo eingepackt hatte, der irrt. Denn Shayks hotte Busenshow ging an diesem Abend munter weiter.

Doch die heiße Busenshow ging munter weiter ...
Doch die heiße Busenshow ging munter weiter ...(Bild: APA-Images / LaPresse / Marco Alpozzi)
Denn den BH hatte Shayk für ihre Reise nach Italien offenbar daheim gelassen.
Denn den BH hatte Shayk für ihre Reise nach Italien offenbar daheim gelassen.(Bild: Viennareport)

So ließ sie in einem weiteren, schwarzen Kleid ebenfalls ihren Sideboob-Blitzen und verzichtete auch beim Auftritt auf dem Red Carpet des Musikfestivals unter dem weißen Negligékleid auf einen BH.

Po in Szene gesetzt
Und selbst, als Shayk in einer schwarzen, hochgeschlossenen Robe die Showtreppe herunterschritt, gab‘s dann noch eine sexy Überraschung. Das Kleid war nämlich am Rücken so weit ausgeschnitten, dass der Po-Ansatz hervorblitzte. 

Von vorne ganz züchtig ...
Von vorne ganz züchtig ...(Bild: AP/Marco Alpozzi)
... von hinten wahnsinnig sexy!
... von hinten wahnsinnig sexy!(Bild: APA-Images / Zuma / Maurizio D'Avanzo)

Wer fährt für Italien zum ESC?
Da wurde die Show an sich fast zur Nebensache! Denn eigentlich wählt Italien in der mehrtägigen Show in Sanremo nicht nur den Sieger des bedeutendsten Musikwettbewerbs Italiens, sondern auch den möglichen Kandidaten für den diesjährigen Song Contest in Wien.

Lesen Sie auch:
Supermodel Irina Shayk sorgt mit nassem Strand-Look in Miami für Schlagzeilen.
Heißer Strandmoment
Model Irina Shayk begeistert im nassen Herrenhemd!
19.02.2026

Im letzten Jahr ging Sänger Olly als Sieger hervor. Der 24-Jährige lehnte allerdings ab, zum ESC zu fahren, weshalb der Zweitplatzierte Lucio Corsi Italien im letzten Jahr beim Song Contest in Basel vertreten durfte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
27.02.2026 14:17
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
149.139 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.657 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
106.983 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2304 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1342 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1227 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Star-Style
Mamma mia!
Irina Shayk heizt Fans im hotten Braless-Look ein
Erobert Modewelt
Zuckerberg mit Ehefrau bei Prada-Schau in Mailand
London Fashion Week
Starker Runway-Moment für den Beckham-Sohn
So stylt man den Look!
Prinzessin Kate wird für ihr „Angel Hair“ gefeiert
BAFTA-Looks 2026
Kate glänzte im Recycling-Traum von Gucci!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf