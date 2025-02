Model Irina Shayk bandelt wieder mit Tom Brady an

Heiße Affäre dauerte vier Monate

Shayk und Brady hatten bereits 2023 eine heiße Affäre, die sich über vier Monate gezogen haben soll. Kennengelernt hatten sich die beiden bei einer Promi-Hochzeit in Italien, danach verbrachten die beiden gemeinsame Zeit in London und New York. Die beiden wurden zudem nach einer Liebesnacht im Zuhause des Topmodels von Paparazzi erwischt.