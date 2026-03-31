Irina Shayk heizt mit knackigen Bikini-Grüßen ein

Während die Osterferien in Österreich noch nasskalt ausfallen, genießen die Stars lieber Sonne, Strand und Meer – und heizen so ganz nebenbei mit sexy Schnappschüssen ein. Wie etwa Topmodel Irina Shayk, die mit ihren Bikini-Kurven für helle Begeisterung sorgt.
„Sonnig“, schrieb Irina Shayk schlicht zu der Fotogalerie, die sie jetzt auf Instagram veröffentlichte. Und die hatte es in sich! Denn für die Bilder, die die 40-Jährige mit ihren Fans teilte, hatte sie sich in einen orangeroten Bikini geworfen, der nicht knapper hätte sein können.
„Heißeste Frau der Welt“
So präsentierte Shayk etwa ein bisschen scheu und hinter einem Palmenblatt versteckt ihre Mega-Kurven. Und bewies schließlich, dass sie in dem kessen Zweiteiler auch von hinten eine gute Figur macht.
Das fanden auch die Fans, die die aufregenden Urlaubs-Grüße zahlreich kommentierten. Und selbst Promis kamen bei diesen Fotos ins Schwärmen.
So schrieb etwa John Legends Ehefrau Chrissy Teigen fast schon ehrfürchtig: „Eindeutig die heißeste Frau der Welt.“ Und Model-Kollegin Emily Ratajkowski drückte auf „Gefällt mir“.
Sexy – aber Single?
Wer sich derzeit höchstpersönlich an Shayks Bikini-Body erfreuen darf? Das hält die Model-Schönheit geheim! Denn offiziell ist Shayk Single, auch wenn es im letzten Jahr Gerüchte um ein heißes Techtelmechtel mit Sportstar Tom Brady gegeben hatte.
Vielleicht genießt die 40-Jährige momentan aber auch einfach lieber ihre Mama-Rolle: Mit Hollywoodstar Bradley Cooper hat die Model-Schönheit nämlich Tochter Lea de Seine, die im März ihren neunten Geburtstag gefeiert hat.
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