Model Irina Shayk begeistert im nassen Herrenhemd!

Supermodel Irina Shayk (40) zeigt in Miami Beach einmal mehr, warum sie zu den gefragtesten Topmodels der Welt gehört. Im weißen, klatschnassen Oversize-Hemd, darunter ein schwarzer Bikini mit Polka Dots, schlendert die gebürtige Russin lässig aus dem Meer – und zieht damit alle Blicke auf sich.