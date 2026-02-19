Model Irina Shayk begeistert im nassen Herrenhemd!

Supermodel Irina Shayk (40) zeigt in Miami Beach einmal mehr, warum sie zu den gefragtesten Topmodels der Welt gehört. Im weißen, klatschnassen Oversize-Hemd, darunter ein schwarzer Bikini mit Polka Dots, schlendert die gebürtige Russin lässig aus dem Meer – und zieht damit alle Blicke auf sich.
Das Hemd klebt am durchtrainierten Körper, die Haare tropfnass, der Blick cool wie immer. Ein Auftritt, der nicht nur Strandbesucher ins Staunen versetzt.
Doch Irina ist nicht allein unterwegs: An ihrer Seite ist Tochter Lea – aus der Beziehung mit Hollywood-Star Bradley Cooper. Trotz Trennung 2019 kümmern sich beide liebevoll um ihre gemeinsame Tochter und gelten als eingespieltes Co-Parenting-Team.
Vom Dorf in Russland auf die Laufstege der Welt
Irina Shayk, geboren im russischen Jemanschelinsk, wurde 2007 international bekannt – als Gesicht der „Sports Illustrated Swimsuit Issue“. Es folgten große Kampagnen für Luxuslabels wie Versace, Givenchy oder Burberry.
Auch privat stand sie immer wieder im Rampenlicht: Vor Bradley Cooper war sie mit Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo liiert.
Heute gilt sie als feste Größe im Mode-Olymp – und als Stil-Ikone. Ob auf dem roten Teppich in Cannes oder barfuß am Strand von Florida: Irina weiß genau, wie man einen Moment inszeniert.
Stylische Mama mit Star-Appeal
In Miami beweist das Model einmal mehr, dass sie Job und Mutterrolle scheinbar mühelos unter einen Hut bekommt. Zwischen Sand, Sonne und Meer wirkt sie entspannt – fast privat. Und doch ist jeder Schritt eine kleine Show.
Fakt ist: Selbst im simplen weißen Hemd zum Bikini wird Irina Shayk zum Hingucker.
