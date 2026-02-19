Vorteilswelt
Heißer Strandmoment

Model Irina Shayk begeistert im nassen Herrenhemd!

Society International
19.02.2026 16:00
Supermodel Irina Shayk sorgt mit nassem Strand-Look in Miami für Schlagzeilen.
Supermodel Irina Shayk sorgt mit nassem Strand-Look in Miami für Schlagzeilen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Supermodel Irina Shayk (40) zeigt in Miami Beach einmal mehr, warum sie zu den gefragtesten Topmodels der Welt gehört. Im weißen, klatschnassen Oversize-Hemd, darunter ein schwarzer Bikini mit Polka Dots, schlendert die gebürtige Russin lässig aus dem Meer – und zieht damit alle Blicke auf sich.

Das Hemd klebt am durchtrainierten Körper, die Haare tropfnass, der Blick cool wie immer. Ein Auftritt, der nicht nur Strandbesucher ins Staunen versetzt.

Doch Irina ist nicht allein unterwegs: An ihrer Seite ist Tochter Lea – aus der Beziehung mit Hollywood-Star Bradley Cooper. Trotz Trennung 2019 kümmern sich beide liebevoll um ihre gemeinsame Tochter und gelten als eingespieltes Co-Parenting-Team.

Der Style dient nicht nur dem Wow-Effekt: Mit Kappe, Sonnenbrille und lässigem Herrenhemd ...
Der Style dient nicht nur dem Wow-Effekt: Mit Kappe, Sonnenbrille und lässigem Herrenhemd schützt sich Irina Shayk clever vor der prallen Miami-Sonne.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Vom Dorf in Russland auf die Laufstege der Welt
Irina Shayk, geboren im russischen Jemanschelinsk, wurde 2007 international bekannt – als Gesicht der „Sports Illustrated Swimsuit Issue“. Es folgten große Kampagnen für Luxuslabels wie Versace, Givenchy oder Burberry.

Lesen Sie auch:
Irina Shayk soll wieder mit Tom Brady anbandeln.
Liebes-Trip geplant
Model Irina Shayk bandelt wieder mit Tom Brady an
22.02.2025
Fans begeistert
Irina Shayk heizt mit sexy Sauna-Schnappschuss ein
28.11.2024

Auch privat stand sie immer wieder im Rampenlicht: Vor Bradley Cooper war sie mit Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo liiert.

Heute gilt sie als feste Größe im Mode-Olymp – und als Stil-Ikone. Ob auf dem roten Teppich in Cannes oder barfuß am Strand von Florida: Irina weiß genau, wie man einen Moment inszeniert.

Fashion trifft Funktion: Kappe, dunkle Shades und ein weißes Oversize-Hemd machen Irina Shayks ...
Fashion trifft Funktion: Kappe, dunkle Shades und ein weißes Oversize-Hemd machen Irina Shayks Beach-Look nicht nur cool, sondern auch sonnentauglich.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Stylische Mama mit Star-Appeal
In Miami beweist das Model einmal mehr, dass sie Job und Mutterrolle scheinbar mühelos unter einen Hut bekommt. Zwischen Sand, Sonne und Meer wirkt sie entspannt – fast privat. Und doch ist jeder Schritt eine kleine Show.

Fakt ist: Selbst im simplen weißen Hemd zum Bikini wird Irina Shayk zum Hingucker.

