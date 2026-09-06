Maisie Williams durchlebte mit zwanzig „die Hölle“

Maisie Williams empfand die erste Hälfte ihrer Zwanziger als „die reinste Hölle“. Die Schauspielerin war erst 13 Jahre alt, als sie für die Rolle der Arya Stark in „Game of Thrones“ besetzt wurde. Nach dem Ende der Fantasy-Serie im Jahr 2019 hatte Maisie jedoch zu kämpfen, weil sie nicht wusste, wohin ihr Leben sie als Nächstes führen würde.