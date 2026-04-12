Kaiserpinguinen schmilzt das Eis weg

Es ist eine Warnung, die durch Mark und Bein geht: Der WWF schlägt Alarm. Der majestätische Kaiserpinguin – Symbol für die unberührte Wildnis der Antarktis – steht plötzlich am Abgrund. Die IUCN hat die Art drastisch hochgestuft: von „gering gefährdet“ auf „stark gefährdet“. Ein Schritt, der in der Welt des Naturschutzes einem Weckruf gleichkommt. „Das Schicksal dieser faszinierenden Tiere liegt in unseren Händen“, warnt Georg Scattolin. Seine Worte hallen wie ein Echo durch eine Landschaft, die selbst immer leiser wird.