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Kollaps droht

Kaiserpinguinen schmilzt das Eis weg

Klima
12.04.2026 14:45
Pinguine in der Arktis: der WWF spricht von einem möglichen Kollaps der Pinguin-Population.
Pinguine in der Arktis: der WWF spricht von einem möglichen Kollaps der Pinguin-Population.(Bild: Russel Laman / WWF)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Nach einer brandneuen Ökoanalyse stehen die Populationen der Kaiserpinguine vor dem Kollaps. Den sanften Herrscher der Antarktis droht wegen der Erwärmung des ewigen Eises sogar das Aussterben.

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Es ist eine Warnung, die durch Mark und Bein geht: Der WWF schlägt Alarm. Der majestätische Kaiserpinguin – Symbol für die unberührte Wildnis der Antarktis – steht plötzlich am Abgrund. Die IUCN hat die Art drastisch hochgestuft: von „gering gefährdet“ auf „stark gefährdet“. Ein Schritt, der in der Welt des Naturschutzes einem Weckruf gleichkommt. „Das Schicksal dieser faszinierenden Tiere liegt in unseren Händen“, warnt Georg Scattolin. Seine Worte hallen wie ein Echo durch eine Landschaft, die selbst immer leiser wird.

Ein stummer Notruf aus dem weiten Eis
Die Bühne dieses Dramas ist die Antarktis – ein Ort aus Eis, Wind und extremer Kälte. Doch genau dieses Eis, das über Jahrtausende als verlässliche Lebensgrundlage diente, beginnt zu verschwinden.

Kaiserpinguine sind perfekt an diese extreme Welt angepasst, doch ihre Existenz hängt am sogenannten Packeis. Dieses dient ihnen monatelang als Brutstätte, Kinderstube und Rückzugsort. Seit 2016 jedoch schrumpft das antarktische Meereis dramatisch – sowohl in seiner Ausdehnung als auch in seiner Dauer. Was für den Menschen abstrakt klingt, bedeutet für die Tiere den Verlust ihres gesamten Lebensraums.

Katastrophe in der Bellingshausen-See
Wie brutal die Folgen sind, zeigte sich 2022 in der Bellingshausen-See. Dort brachen vier von fünf bekannten Brutkolonien zusammen.

Tausende Küken verendeten, weil das Eis unter ihnen wegbrach, bevor sie schwimmen konnten. Ohne wasserabweisendes Gefieder waren sie dem eiskalten Ozean schutzlos ausgeliefert. Ein stilles Sterben – fernab jeder Kamera, aber von erschütternder Dimension.

Ein dramatischer Absturz der Populationen der edlen Spezies
Derzeit wird die Population auf rund 595.000 erwachsene Tiere geschätzt. Doch hinter dieser Zahl verbirgt sich ein rasanter Rückgang. Bereits zwischen 2009 und 2018 schrumpfte der Bestand deutlich, neuere Studien zeichnen ein noch düstereres Bild. In Teilen der Westantarktis sind innerhalb weniger Jahre mehr als ein Fünftel der Tiere verschwunden. Was hier passiert, ist kein langsamer Wandel, sondern ein beschleunigter Absturz.

Gefangen im eigenen Lebensraum
Auch ausgewachsene Tiere geraten zunehmend unter Druck. Besonders während der Mauser, wenn sie ihr schützendes Federkleid erneuern, sind sie extrem verwundbar. Bricht das Eis in dieser Phase zu früh auf, bedeutet das oft den Tod.

Gleichzeitig zwingt das schwindende Packeis die Pinguine, sich auf immer kleinerem Raum zu drängen. Die Folge sind Stress, Konkurrenz und steigende Sterblichkeit. Die Tiere, einst perfekt angepasst, werden zu Gefangenen eines Lebensraums, der ihnen unter den Füßen zerbricht.

Der letzte Kampf um das Überleben
Der WWF fordert daher entschlossenes Handeln auf allen Ebenen. Im Zentrum steht die rasche Reduktion der Treibhausgasemissionen, um die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. Gleichzeitig sollen Kaiserpinguine beim kommenden Treffen des Antarktisvertrags in Japan als besonders geschützte Art ausgewiesen werden, um sie besser vor menschlichen Eingriffen wie Schifffahrt und Tourismus zu bewahren.

„Nur durch entschlossenen Klimaschutz und gezielte Schutzmaßnahmen vor Ort können wir das Überleben der Kaiserpinguine sichern“, betont Scattolin. Der Kaiserpinguin ist mehr als nur ein Bewohner der Antarktis. Er ist ein Symbol für die fragile Balance unseres Planeten. Wenn das Eis verschwindet, verschwindet auch er.

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