Mann (24) trifft auf Weg zum Zahnarzt der Blitz

Nachdem die hilfsbereite Nachbarin einen Notruf abgesetzt hatte, brachten ihn Rettungskräfte ins Krankenhaus, erzählte er weiter. Nach gründlichen Untersuchungen seien die Ärzte zu dem Schluss gekommen: Der Mann hatte weder Verbrennungen noch schwere Verletzungen erlitten. Nach einer Nacht zur Beobachtung habe er das Spital bereits wieder verlassen und seine Arbeit kurz darauf wieder aufnehmen können. „Am Sonntag bin ich in die Kirche gegangen, um Gott Danke zu sagen“, so Fahmy.