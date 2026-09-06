Frustration with Bureaucracy
EU Packaging Regulation “Could Spell Ruin for Me”
The EU Packaging Regulation, which has been in effect for just under a month, is intended as a boon for the environment and ecology. However, it has faced heavy criticism from the start because, in reality, it’s turning out to be an expensive bureaucratic monster. “For me, this could spell the end,” says a small business owner.
The new EU Packaging Regulation (PPWR) has been in effect since August 12. According to the Ministry of the Environment, its goals are to reduce packaging consumption, improve recyclability, and strengthen the circular economy. While this sounds reasonable, it is causing great concern for an increasing number of small business owners.
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