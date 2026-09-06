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Vor über 60.000 Fans

ÖFB-Juwel schießt Hertha BSC an die Tabellenspitze

Fußball International
06.09.2026 16:36
Oluwaseun Adewumi
Oluwaseun Adewumi(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hertha BSC hat dank Oluwaseun Adewumi Rang eins in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga übernommen.

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Der ÖFB-U21-Teamspieler traf beim Heim-2:1 der Berliner vor 60.569 Fans gegen Magdeburg zum dritten Mal in Serie als „Joker“ und verhalf seinem Klub damit zur ersten Tabellenführung seit dem Bundesliga-Abstieg vor drei Jahren.

Der 21-Jährige Adewumi wurde zur Pause eingewechselt und scorte in der 47. Minute. Hertha hält nach vier Runden als einziger Verein bei vier Siegen.

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