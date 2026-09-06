ÖFB-Juwel schießt Hertha BSC an die Tabellenspitze

Hertha BSC hat dank Oluwaseun Adewumi Rang eins in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga übernommen.
Der ÖFB-U21-Teamspieler traf beim Heim-2:1 der Berliner vor 60.569 Fans gegen Magdeburg zum dritten Mal in Serie als „Joker“ und verhalf seinem Klub damit zur ersten Tabellenführung seit dem Bundesliga-Abstieg vor drei Jahren.
Der 21-Jährige Adewumi wurde zur Pause eingewechselt und scorte in der 47. Minute. Hertha hält nach vier Runden als einziger Verein bei vier Siegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.