Zukunft von Stocker & Babler, VW vor Kahlschlag

Sesselrücken an den Parteispitzen? Schlechte Umfragewerte bringen ÖVP und SPÖ unter Druck. Hinter den Kulissen entbrennt bereits die Debatte um die Zukunft von Christian Stocker und Andreas Babler. UND: Massiver Kahlschlag bei VW: Vier Großstandorte stehen vor der Schließung!