Houthis greifen Jemens Armee brutal an: 120 Tote

Seit der Blockade der Straße von Hormuz durch Teheran im Zuge des Iran-Kriegs hat sie zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hatte seit 2015 die international anerkannte jemenitische Regierung im Kampf gegen die Huthis unterstützt. Seit einer von der UNO vermittelten Waffenruhe im Jahr 2022 waren die Kämpfe weitgehend zum Erliegen gekommen. Im Juli zerbrach diese Waffenruhe jedoch, seither gab es zahlreiche Angriffe.