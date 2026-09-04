Einziges Stadtligaduell – Slovan fordert Simmering

180 Treffer sind in den 32 Spielen der ersten Runde des „Sport-Riss“-Wiener-Landescups gefallen. Die großen Überraschungen sind ausgeblieben. Vielleicht gibt es ja in der zweiten Runde die eine oder andere Sensation. Hier gibt es die Auslosung mit den Paarungen sowie einige Tore aus den bereits gespielten Partien.