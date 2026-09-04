Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Kategorie

Finalisten der Rot-Goldenen Traube sind komplett

Burgenland
04.09.2026 11:00
Oschep und Liegenfeld mit Top-Auswahl hochzufrieden.
Oschep und Liegenfeld mit Top-Auswahl hochzufrieden.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Eine neue Kategorie begeistert die Fachjury – in einer Extrarunde stechen außergewöhnliche Favoriten der Jahrgänge bis 2012 gewaltig hervor.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Verleihung der Rot-Goldenen Traube 2026 geht in ihrem fünften Jahr am 9. Oktober in der Csello-Mühle in Oslip ins große Finale. 186 Winzer aus allen Anbauregionen des Burgenlandes haben im Vorfeld mehr als 800 ihrer spannendsten Kostproben eingereicht, um bei dieser glanzvollen Gala als stolze Gewinner im Rampenlicht zu stehen. Zwei Tage lang waren drei Dutzend renommierte Begutachter im Martinsschlössl in Donnerskirchen fachkundig im Einsatz, um in einer Blindverkostung in neun Kategorien die jeweils Top 3 zu bestimmen.

Doch das ist nicht alles. Erstmals findet heuer in einer zehnten Disziplin unter dem Schwerpunkt „Rotwein gereift, Jahrgang 2020 oder älter“ eine weitere interessante Prämierung statt. „Die Rot-Goldene Traube ist der erfolgreichste Event dieser Art in Österreich. Diese großartige Chance wollen wir nutzen und zum Wohle unserer Weinwirtschaft, die – so wie die internationalen Märkten – aktuell Absatzschwierigkeiten bei den roten Sorten zu meistern hat, mit der neuen Kategorie zusätzlich für Schwung sorgen“, erklärt Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep.

Eva Koppitsch in der Jury.
Eva Koppitsch in der Jury.(Bild: Reinhard Judt)

Hommage an Rotwein, der mit Qualität beeindruckt
Eine hochrangige Jury nahm sich der Sache an. Nicht nur Oschep, Vorgänger Matthias Siess und Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld waren mit der durchaus schwierigen Aufgabe betraut, aus 50 Kostproben die besten drei Einreichungen in einer Blindverkostung herauszufinden. Auch Altlandeshauptmann Hans Niessl, Anwalt Johannes Zink sowie Eva Koppitsch und Gregor Ochsenhofer von Wein-Burgenland gaben höchst professionell ihre Punkte ab.

Hans Niessl fachkundig.
Hans Niessl fachkundig.(Bild: Reinhard Judt)

Der älteste Wein aus dem Sortiment kam aus Gols, Jahrgang 2012. Die meisten Kostproben betrafen 2017 und 2019. „Bemerkenswert ist die Qualität, die quer durch die Auswahl außerordentlich hoch ist. Auch die älteren Jahrgänge schmecken frisch und bestechen durch Eleganz“, erklärt Oschep: „Burgenlands Winzer dürfen stolz auf ihre Rotweine sein.“

„Weg weiterführen“
Höchstes Lob ernten genauso die Favoriten in den anderen Kategorien. „Elegant und fein, herrlich frisch und animierend, mit saftiger, klarer Frucht, harmonischer Struktur – und einer Trinkfreude, die sofort Lust auf den nächsten Schluck macht“, lautet das Urteil etwa bei den Burgunder-Jahrgängen 2024 und 2025. Liegenfeld: „Überall wird das Burgenland beneidet, welche Dynamik wir für unsere Winzer in die Weinwirtschaft einbringen. Diesen erfolgreichen Weg werden wir gemeinsam konsequent weiterführen!“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
04.09.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
20° / 32°
Symbol wolkig
Güssing
18° / 31°
Symbol wolkig
Mattersburg
19° / 32°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
19° / 31°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
19° / 31°
Symbol wolkig

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
170.884 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
116.252 mal gelesen
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Motor
Elektroschrott mit nur 16.000 Kilometern am Tacho
112.160 mal gelesen
Krone Plus Logo
Für den Smart Electric Drive von 2016 von Frau Eipeldauer gibt es keine Akkus mehr.
Außenpolitik
Außenministerin lädt russischen Botschafter vor
1401 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat den russischen Botschafter einbestellt.
Innenpolitik
„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot
1353 mal kommentiert
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1252 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.
Mehr Burgenland
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Genuss im Naturjuwel
Zwischen Reben und Raritäten: 32 Tropfen Weinmagie
Krone Plus Logo
Kabarettist im Podcast
Dann weiß „Opi“ Vitasek: „Jetzt is‘ nimmer lustig“
Live im Steinbruch
Rainhard Fendrich: Langsam naht das Grande Finale
Mit neuem Ansatz
Neue ME/CFS-Ambulanz in Klinik Oberwart startet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf