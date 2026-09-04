Finalisten der Rot-Goldenen Traube sind komplett

Die Verleihung der Rot-Goldenen Traube 2026 geht in ihrem fünften Jahr am 9. Oktober in der Csello-Mühle in Oslip ins große Finale. 186 Winzer aus allen Anbauregionen des Burgenlandes haben im Vorfeld mehr als 800 ihrer spannendsten Kostproben eingereicht, um bei dieser glanzvollen Gala als stolze Gewinner im Rampenlicht zu stehen. Zwei Tage lang waren drei Dutzend renommierte Begutachter im Martinsschlössl in Donnerskirchen fachkundig im Einsatz, um in einer Blindverkostung in neun Kategorien die jeweils Top 3 zu bestimmen.