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Genuss im Naturjuwel

Zwischen Reben und Raritäten: 32 Tropfen Weinmagie

Burgenland
04.09.2026 09:00
Genuss mitten in den Reben: Bei der fünften Winzertafel in Lutzmannsburg treffen edle Tropfen, ...
Genuss mitten in den Reben: Bei der fünften Winzertafel in Lutzmannsburg treffen edle Tropfen, regionale Schmankerl und gesellige Stunden aufeinander.(Bild: Vrääth Öhner)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

Acht Winzer, 24 Weine, acht besondere Raritäten – Kulinarikliebhaber und Genießer treffen sich am Samstag im Lutzmannsburger Naturjuwel.

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In der bekannten Rotweingemeinde laufen die Vorbereitungen für die fünfte Winzertafel längst auf Hochtouren. Während sich die letzten Handgriffe rund um die lange Tafel und den genussvollen Abend formieren, steht vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Was kommt heuer ins Glas? Und darauf gibt es eine Antwort, die neugierig macht.

Kerstin Rohrer vom Weingut Rohrer und Patricia Öhner vom Tschardakenhof Lutzmannsburg haben die Weinauswahl fixiert: 24 Tropfen von acht Winzern aus Lutzmannsburg, Neckenmarkt und Deutschkreutz kommen ins Glas. Erstmals gibt es zusätzlich eine Raritätenverkostung. Acht besondere Weine, darunter limitierte Abfüllungen, ausgezeichnete Tropfen und Special Editions, versprechen so manche Überraschung.

Jeder Blaufränkisch trägt eine eigene Handschrift
Der Wein gibt im Herzen des Blaufränkischlandes naturgemäß den Ton an. Doch die Palette reicht vom Frizzante über Weiß- und Roséwein bis zum klassischen Rotwein und zur kräftigen Reserve.

Zitat Icon

„Gerade die unterschiedlichen Handschriften der Winzer machen den Abend spannend.“

Patricia Öhner, Tschardakenhof Lutzmannsburg

Der eigentliche Trumpf liegt jedoch vor den Augen der Gäste: Die lange Tafel steht mitten im Weingebirge, unter Kirschbäumen und zwischen den Reben. Hier verschmelzen Landschaft, Kulinarik und edle Tropfen zu einem Abend, der weit über eine gewöhnliche Weinverkostung hinausgeht. „Wenn am Abend die Sonne langsam untergeht und man mit einem Glas Wein an der langen Tafel sitzt, entsteht eine Atmosphäre, die man schwer künstlich herstellen könnte“, schwärmt Öhner.

Die Winzer schenken ihre feinsten Tropfen aus und können dabei mit den Gäste ins Gespräch ...
Die Winzer schenken ihre feinsten Tropfen aus und können dabei mit den Gäste ins Gespräch treten.(Bild: Vrääth Öhner)

Noch freie Plätze
100 Plätze gibt es, nur noch wenige sind frei. Nun fehlt für den perfekten Abend eigentlich nur noch das Wetter. Wenn der Tag langsam zu Ende geht, die letzten Strahlen auf den Gläsern tanzen und sich an der langen Tafel Menschen bei einem guten Tropfen begegnen, wird aus einer Weinverkostung ein besonderer Spätsommerabend. Die Reben rundherum liefern die Kulisse, die Winzer die Geschichten und im Glas findet sich das Ergebnis harter Arbeit, Leidenschaft und einer ganzen Region.

In vino veritas
Denn guter Wein kann einen Abend begleiten. Aber wenn Landschaft, Menschen und edle Tropfen im richtigen Moment zusammentreffen, bleibt er in Erinnerung. Dann wird aus einem Schluck ein Augenblick und aus einem Abend eine Geschichte, die man gerne weitererzählt.

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