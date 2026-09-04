Zwischen Reben und Raritäten: 32 Tropfen Weinmagie

Noch freie Plätze

100 Plätze gibt es, nur noch wenige sind frei. Nun fehlt für den perfekten Abend eigentlich nur noch das Wetter. Wenn der Tag langsam zu Ende geht, die letzten Strahlen auf den Gläsern tanzen und sich an der langen Tafel Menschen bei einem guten Tropfen begegnen, wird aus einer Weinverkostung ein besonderer Spätsommerabend. Die Reben rundherum liefern die Kulisse, die Winzer die Geschichten und im Glas findet sich das Ergebnis harter Arbeit, Leidenschaft und einer ganzen Region.

In vino veritas

Denn guter Wein kann einen Abend begleiten. Aber wenn Landschaft, Menschen und edle Tropfen im richtigen Moment zusammentreffen, bleibt er in Erinnerung. Dann wird aus einem Schluck ein Augenblick und aus einem Abend eine Geschichte, die man gerne weitererzählt.