Sachsen-Anhalt: So kommt die AfD an die Macht

Laut Umfragen liegt die AfD wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt uneinholbar vorn. Doch reichen die Stimmen für eine Alleinregierung der Rechtsaußen-Partei? Welche Koalitionsvarianten stehen im Raum, um Ulrich Siegmund als AfD-Ministerpräsident zu verhindern? Krone+ klärt auf.
Die AfD liegt in Umfragen in Sachsen-Anhalt seit Monaten klar vorn – zuletzt mit 42 Prozent, und knapp 20 Prozentpunkten Vorsprung auf die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze. Die absolute Mehrheit, sie scheint möglich, sie ist beinahe greifbar. Selbstbewusst strebt die vom deutschen Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestufte „Alternative für Deutschland“ eine Alleinregierung an. Gewählt wird am 6. September.
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