Customers Upset
Postal Service Raises Rates: Letters Now Three Times as Expensive
If you need something delivered quickly, the Post will charge you a pretty penny. As of August 1, the cost per item rose from 0.30 to 0.90 cents. This has not gone over well with postal customers at all. The “Krone” asked how the tripling of costs could be explained.
“I write a letter to all my regular guests once a year. That’s important to me. But the last time I went to mail the letters—and there are dozens of them—I was completely taken aback. Premium shipping has become significantly more expensive,” said an annoyed hotelier from Upper Austria in an interview with the “Krone.”
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