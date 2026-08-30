Eine Burgenländerin sammelt für Opfer in Nepal

Hilfe soll zielgerichtet ankommen

Ulli Glocknitzer sammelt seit dem schweren Erdbeben von 2015 Spenden für Nepal. In Summe hat die Mattersburgerin seither bereits 120.000 Euro an ihre Schwester Tina Lang übergeben, die seit 1990 in Kathmandu lebt und das Geld an ein tibetisch-buddhistisches Kloster in Nepal weiterleitet. Die Wohlfahrtsorganisation sorgt dafür, dass die Hilfe bei den Bedürftigen zielgerichtet ankommt.