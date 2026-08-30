Eine Burgenländerin sammelt für Opfer in Nepal

Zerstörte Dörfer, weggerissene Straßen und Brücken – 1400 Menschen werden nach der Sturzflut noch immer vermisst. Ulrike Glocknitzer setzt sich für die Bedürftigen ein.
Am 26. August wurde der nepalesische Distrikt Rasuwa von einer verheerenden Sturzflut getroffen. Innerhalb kürzester Zeit verwandelten sich Flüsse in reißende Ströme, die Wasser, Schlamm und Geröll mit sich rissen und ganze Ortschaften zerstörten. Tausende Menschen brauchen jetzt rasch Schutz, medizinische Versorgung, sauberes Trinkwasser, Notunterkünfte und Unterstützung beim Wiederaufbau.
Jede Unterstützung ist wertvoll!
We help Nepal Spendenkonto:
IBAN: AT78 2011 1842 9764 3702
BIC: GIBAATWWXXX
Hilfe soll zielgerichtet ankommen
Ulli Glocknitzer sammelt seit dem schweren Erdbeben von 2015 Spenden für Nepal. In Summe hat die Mattersburgerin seither bereits 120.000 Euro an ihre Schwester Tina Lang übergeben, die seit 1990 in Kathmandu lebt und das Geld an ein tibetisch-buddhistisches Kloster in Nepal weiterleitet. Die Wohlfahrtsorganisation sorgt dafür, dass die Hilfe bei den Bedürftigen zielgerichtet ankommt.
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