Four More Inquiries for Data Centers in Upper Austria

“We’re seeing competition for the best locations for data centers. Austria is attractive because of its central location in Europe,” says Michael Haselauer, CEO of Netz OÖ, Upper Austria’s largest network operator. There’s a veritable “gold rush” atmosphere, and a “flood of inquiries.” The backdrop is the boom in artificial intelligence, which requires ever-increasing computing power—and that’s why server farms like Google’s in Kronstorf need to be built.