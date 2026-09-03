Bigger than Google
Four More Inquiries for Data Centers in Upper Austria
A “gold rush” atmosphere is taking hold in the data center construction sector: In Upper Austria alone—where Google is currently building such a server farm—the network operator has received four additional inquiries for data centers. Two of these come from the U.S., and one project would even surpass Google’s massive scale …
“We’re seeing competition for the best locations for data centers. Austria is attractive because of its central location in Europe,” says Michael Haselauer, CEO of Netz OÖ, Upper Austria’s largest network operator. There’s a veritable “gold rush” atmosphere, and a “flood of inquiries.” The backdrop is the boom in artificial intelligence, which requires ever-increasing computing power—and that’s why server farms like Google’s in Kronstorf need to be built.
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