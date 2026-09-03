Die Ramsau wird wieder zur Arena für Vordenker

„Das größte Risiko ist, kein Risiko mehr einzugehen“

Eine Bergtour mit Symbolkraft, wie die Organisatoren meinen, denn: „Man darf und muss oft ungewöhnliche Schritte setzen, um erfolgreich zu sein – wer erwartet schon, dass die Post eine Briefabgabestelle in eine Felswand häng?“ Mut zu unkonventionellen Entscheidungen, Mut zu Risiko – unter diesem Motto steht das heurige Zukunftsforum, das wieder zahlreiche Entscheidungsträger und Wirtschaftskapitäne nach Ramsau bringen wird.