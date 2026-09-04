Küssend präsentiert die Austria ihr neues Trikot

„Tatjana und Sven, Manfred und Angelika, Robert und Hannah, Lisa und Edi sowie Lea und Jeannine stehen für Liebe in ihren unterschiedlichen Facetten – für echte Verbundenheit, die durch dick und dünn geht. Im Mittelpunkt stehen ihre persönlichen Geschichten, ihre Beziehung zueinander und eine gemeinsame Liebe, die sie verbindet: Austria Wien“, präsentierte die Wiener Austria ihr neues Kunsttrikot.