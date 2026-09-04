Küssend präsentiert die Austria ihr neues Trikot

Die Wiener Austria hat ihr drittes Trikot präsentiert und sich dabei von Gustav Klimts weltberühmten Gemälde „Der Kuss“ inspirieren lassen. Für die Promotion der neuen Wäsch‘ wurde fleißig geschmust ...
„Tatjana und Sven, Manfred und Angelika, Robert und Hannah, Lisa und Edi sowie Lea und Jeannine stehen für Liebe in ihren unterschiedlichen Facetten – für echte Verbundenheit, die durch dick und dünn geht. Im Mittelpunkt stehen ihre persönlichen Geschichten, ihre Beziehung zueinander und eine gemeinsame Liebe, die sie verbindet: Austria Wien“, präsentierte die Wiener Austria ihr neues Kunsttrikot.
„Mut, eigene Wege zu gehen“
Was die Veilchen mit Klimt verbindet? „Künstler und Verein eint ein zutiefst Wienerischer Anspruch an Ästhetik: Kunstfertigkeit, Detailverliebtheit und der Mut, eigene Wege zu gehen.“
Ab Freitag um 12 Uhr ist das Trikot online und im Fanshop in limitierter Auflage (1000 Stück) zu erwerben, bereits beim Cup-Doppel am Samstag werden die Spielerinnen und Spieler in Traiskirchen in der Kuss-Montur auflaufen.
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