Navi bringt Bus auf Almweg und Fahrer zur Weißglut

Dort kam das Gefährt letztlich vom Weg ab und blieb stecken. Den Fahrer brachte die „Panne“ zur Weißglut. Zeugen sprechen von einem „fluchenden Chauffeur“, der nicht genau sagen konnte, wo er eigentlich ist und hin wollte. „Deutsch sprach er nämlich nur sehr bruchstückhaft, aber Fluchen ging erstaunlich international“, so die Augenzeugen.