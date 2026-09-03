Update on the Contract
Benko: “Money Doesn’t Grow on Trees”
According to recent investigations, Signa founder René Benko is alleged to have drawn up an employment contract for himself in 2009—complete with a generous bonus scheme. The contract remained in effect even after the financial wizard stepped down as CEO in 2013. It wasn’t until 2021 that a change was made. The “Krone” has the details.
Officially, René Benko and his legal advisors have been pushing the narrative—not just since the collapse of the Signa Group—that the group’s founder had been merely an advisor since 2013, and no longer the managing director. The advice of the now 49-year-old Tyrolean was widely sought after within the opaque corporate group. However, Benko claims that the role of de facto powerholder is wrongly attributed to him.
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