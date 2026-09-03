Produktionshalle um 100 Millionen Euro in Betrieb

7000 Mitarbeiter bis 2030 geplant

Für dieses Wachstum seien hunderte neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nötig. Bis 2030 sei der Plan, 7.000 Personen zu beschäftigen. Aktuell sind es laut Unternehmensangaben weltweit rund 4.600, davon 2.600 in Österreich an den Standorten in Marchtrenk und Wels. „Wir profitieren von etwas schwächelnden Industrien um uns herum“, sagte Puhl zur Herausforderung, diese Mitarbeiter zu finden. Automatisierungslösungen seien aufgrund von Fachkräftemangel gefragt. „Es gibt nichts, das nicht automatisiert werden kann“, sagte Puhl und prognostizierte eine weiter sinkende Anzahl an Beschäftigten in Lagern.