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Von Logistiker TGW

Produktionshalle um 100 Millionen Euro in Betrieb

Oberösterreich
03.09.2026 11:00
TGW plant und realisiert hochautomatisierte Logistikzentren auf der ganzen Welt.
TGW plant und realisiert hochautomatisierte Logistikzentren auf der ganzen Welt.(Bild: TGW Logistics)
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Von Krone Oberösterreich

Der oberösterreichische Logistikanlagenbauer TGW hat seine neue Produktionshalle in Marchtrenk vollständig in Betrieb genommen. Für den Ausbau der Fertigung sowie eines zusätzlichen Lagers wurden laut Unternehmensangaben in Summe 100 Millionen Euro investiert.

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Bereits Ende Juli war die Produktion eröffnet worden, vor wenigen Tagen seien die letzten Bereiche in Betrieb gegangen, wie der CEO von TGW, Henry Puhl, nun sagte. Unter anderem durch die neue Produktionshalle an der Unternehmenszentrale will TGW seinen Umsatz in den nächsten Jahren stark steigern. „Unser Umsatzziel für 2030 sind nach wie vor zwei Milliarden Euro“, so Puhl. 2024/25 lag der Umsatz noch bei 1,07 Milliarden Euro.

Im vergangenen Geschäftsjahr, das bei TGW bis Ende Juni lief, habe das Intralogistikunternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Auftragseingang „einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz zugelegt“. Damit sei man für das langfristige Ziel auf dem richtigen Weg. Das Betriebsergebnis (49,3 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024/25) habe sich im Vergleich zum Vorjahr „in absoluten Zahlen solide stabilisiert“, ließ Puhl durchblicken. Die genauen Unternehmenszahlen werden im Oktober vorgelegt.

7000 Mitarbeiter bis 2030 geplant
Für dieses Wachstum seien hunderte neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nötig. Bis 2030 sei der Plan, 7.000 Personen zu beschäftigen. Aktuell sind es laut Unternehmensangaben weltweit rund 4.600, davon 2.600 in Österreich an den Standorten in Marchtrenk und Wels. „Wir profitieren von etwas schwächelnden Industrien um uns herum“, sagte Puhl zur Herausforderung, diese Mitarbeiter zu finden. Automatisierungslösungen seien aufgrund von Fachkräftemangel gefragt. „Es gibt nichts, das nicht automatisiert werden kann“, sagte Puhl und prognostizierte eine weiter sinkende Anzahl an Beschäftigten in Lagern.

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Hohe Exportquote
TGW Logistics bietet Hard- und Softwarelösungen im Bereich der Intralogistik, also der innerbetrieblichen Logistik, an. Das Unternehmen fokussiere sich auf die Branchen Bekleidung, Lebensmittel und Industrie- und Konsumgüter. In Österreich hat TGW laut Eigenangaben rund 20 Kunden, darunter der Sporthändlerverbund Intersport sowie die Drogeriekette dm. Mit einer Exportquote von 97 Prozent macht der heimische Markt jedoch nur einen kleinen Teil bei TGW aus.

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