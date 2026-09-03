Neuer Anlauf für Verbot der Wettbüros in der Stadt

Die ÖVP ging der Sache genauer auf den Grund und ortet nun doch eine rechtliche Handhabe, um die Ansiedlung von Wettbüros in Kerngebieten einzuschränken. „Konkret kann eine Stadt oder Gemeinde bei der Widmung ,Kerngebiet’ nach dem Raumordnungsgesetz bestimmte Verwendungszwecke bei betrieblichen Nutzungen im Flächenwidmungsplan ausschließen. Bei Handelsbetrieben könnten sogar bestimmte Warenangebote beschränkt oder ausgeschlossen werden“, spielt Vizebürgermeister Martin Hajart Stadtchef Dietmar Prammer (SP) in seiner Funktion als Planungsreferent den Ball zu. „Das Land hat uns bestätigt: Es gibt eine rechtliche Handhabe. Damit ist jede Ausrede vom Tisch. Künftig soll es keine Wettbüros im Linzer Kerngebiet mehr geben.“