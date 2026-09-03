Schock! Bande plante Entführung von Kylian Mbappe

Brisante Enthüllungen in Frankreich. Kylian Mbappe soll ins Visier einer Verbrecherbande geraten sein. Eine Entführung des Fußball-Stars sei sogar geplant gewesen, wie die „Le Parisien“ berichtete.
Verdächtigt wird der 18-jährige Clément L., der bereits in Haft sitzt. Er soll hinter den Plänen stehen und seine Komplizen aus der Gefängniszelle gesteuert haben. Ermittler stießen bei der Auswertung beschlagnahmter Handys auf Informationen und Adressen von bis zu 26 Opfern, darunter auch der Real-Stürmer Kylian Mbappé.
Überfall auf Uhrmacher
Auch wohlhabende Unternehmer, Juweliere, Musiker und andere Fußballer sollen sich auf dieser Liste befunden haben. Mbappé sei das prominenteste Ziel gewesen, sogar eine Entführung war geplant. Erstmals war die Verbrechergruppe durch einen Überfall auf einen Uhrmacher in Paris ins Visier der Polizei geraten – drei Männer raubten elf Luxusuhren im Wert von rund 150.000 Euro.
18-Jähriger hinter Gittern
Am 19. August wurden der 18-jährige Clément L. und ein weiterer Verdächtiger festgenommen. Clément L. kommunizierte allerdings weiterhin mit der Bande über Snapchat und gab ihr Anweisungen. „Dieser junge Mann saß bereits wegen schwerer Straftaten im Gefängnis, und nun taucht er in einem neuen Fall auf, in den ein Rapper und ein bekannter Fußballspieler verwickelt sind“, erklärte ein Generalanwalt vor Gericht.
„Umgeben von Verrückten“
„Ich sitze in Einzelhaft, umgeben von Verrückten und Terroristen, und ich glaube nicht, dass sich das verbessern wird. Ich möchte unbedingt Koch werden – das ist schon seit meiner Kindheit mein Traum“, verteidigte sich der Angeklagte vor Gericht. Clément L. beharre darauf, dass er kein Drahtzieher, sondern nur ein Vermittler zwischen einem mysteriösen Boss und den Handlangern gewesen sei.
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