Schock! Bande plante Entführung von Kylian Mbappe

„Umgeben von Verrückten“

„Ich sitze in Einzelhaft, umgeben von Verrückten und Terroristen, und ich glaube nicht, dass sich das verbessern wird. Ich möchte unbedingt Koch werden – das ist schon seit meiner Kindheit mein Traum“, verteidigte sich der Angeklagte vor Gericht. Clément L. beharre darauf, dass er kein Drahtzieher, sondern nur ein Vermittler zwischen einem mysteriösen Boss und den Handlangern gewesen sei.