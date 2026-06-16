Trump wollte „US-blauen“ Pool – jetzt ist er grün

Damit war das Problem aber nicht aus der Welt geschafft. Nur wenige Tage später tauchten die Algen schon wieder auf. Diese werden jetzt abgesaugt, teilte die Sprecherin daraufhin der Zeitung „The New York Times“ mit. Bald werde man nichts mehr von ihnen sehen – zu sehen waren stattdessen Arbeiter, die Algen aus dem Becken holten. „Wir danken Präsident Trump dafür, dass er den Reflecting Pool in Ordnung gebracht hat“, betonte die Sprecherin.