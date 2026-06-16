„Ziemlich schlammig“
Trump wollte „US-blauen“ Pool – jetzt ist er grün
So hat sich US-Präsident Donald Trump das vermutlich nicht ausgemalt: Der berühmte Reflecting Pool am Lincoln Memorial erstrahlt aktuell in einem tiefen Grün. Eigentlich wurde dem Pool im Auftrag des Präsidenten ein Anstrich so blau „wie die US-Flagge“ verpasst.
Umgerechnet 12,2 Millionen Euro kostete die Renovierung des berühmten Pools. Dabei wurde auch der Betonboden des Beckens mit einem dunkelblauen Schwimmbad-Belag beschichtet. Aber von einem tiefen Blau ist bereits kurz nach der Fertigstellung des Projekts nichts mehr zu sehen, stattdessen ist das Wasser jetzt grün.
Schon einen Tag, nachdem das Becken nach der Renovierung wieder mit Wasser angefüllt worden war, tauchten nämlich Algenablagerungen auf. „Das ist Teil des normalen Anlaufprozesses“, versicherte eine Sprecherin des Innenministeriums dem Sender CNN vergangene Woche. „Was Sie sehen, sind Algenrückstände aus den Zuleitungen, die während der Bauarbeiten acht Wochen lang stillgelegt waren“, erklärte sie.
Damit war das Problem aber nicht aus der Welt geschafft. Nur wenige Tage später tauchten die Algen schon wieder auf. Diese werden jetzt abgesaugt, teilte die Sprecherin daraufhin der Zeitung „The New York Times“ mit. Bald werde man nichts mehr von ihnen sehen – zu sehen waren stattdessen Arbeiter, die Algen aus dem Becken holten. „Wir danken Präsident Trump dafür, dass er den Reflecting Pool in Ordnung gebracht hat“, betonte die Sprecherin.
Der Reflecting Pool
Das Wasserbecken am Lincoln Memorial gehört zu den Wahrzeichen der US-Hauptstadt Washington, D.C.. Die in den 1920er-Jahren errichtete Sehenswürdigkeit zieht jedes Jahr zahlreiche Touristinnen und Touristen an.
„Schwimmen ja nicht darin“
Richtig begeistert waren die Touristinnen und Touristen nicht vom Algengrün. „Wir schwimmen ja nicht darin, also ist es kein wirkliches Problem“, sagte eine Lehrerin aus dem US-Staat Georgia. Eine Therapeutin aus Oregon ist der Meinung, dass das Wasser sauberer sein könnte. „Es ist ziemlich schlammig“, urteilte sie.
Vor der Renovierung hatte Trump gesagt, das Becken sei „in schrecklichem Zustand“ und „dreckig und schmutzig.“ Statt den Steinboden des Wasserbeckens renovieren zu lassen, hatte sich Trump für eine blaue Beschichtung entschieden. Jetzt werde „50 bis 100 Jahre“ keine weitere grundlegende Erneuerung notwendig sein, teilte der Präsident mit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.