Theater als Seelenbalsam und Hoffnungsträger

Auch in der neuebuehnevillach steht die Herbstsaison vor der Tür. Der Blick auf kommende Produktionen offenbart viel Gefühl und Humor als bewusstseinsbildende Faktoren.
Lichtblicke: Unter dieses erhellende Substantiv stellen Intendant Michael Weger und sein Team nicht nur das zweite Halbjahr. Lichtblicke wollen sie ihrem Publikum auch schenken – als Seelenbalsam und Hoffnungsträger in schwierigen Zeiten wie diesen.
Theater soll bei Bewusstseinsbildung beitragen
„Unser Herbstspielplan versucht einen weiteren, neuen Blick auf mögliche Antworten zu werfen. Er versucht einmal mehr toxische Mechanismen zu beleuchten – und vor allem fehlgeleitetes Machtverhalten“, erklärt Weger seine programmatische Intention. Dass Änderung „noch sehr viel mehr Bewusstseinsbildung braucht, und unser Theater dazu etwas beitragen soll“, ist ihm ebenso Anliegen wie die hohe Kunst, derlei nicht mit erhobenem Zeigefinger zu vermitteln.
Für Erkenntnisgewinn in Sachen Entlarvung sorgt dabei sicher „Die Kunst, (immer) Recht zu behalten“ (nach Arthur Schopenhauer), die 38 Kunstgriffe liefert, um jeden Manipulator, von Politikern über Influencer bis zur lieben Familie, zu durchschauen. Der unterhaltsame „Selbsthilfekurs gegen den Weltirrsinn“ von Rune David Grue feiert am 18. September in Regie von Hans-Peter Kellner Premiere.
Eine weltrettende göttliche Mission
Am 30. Oktober darf man sich auf eine Uraufführung freuen, die in Kooperation mit dem Theater WalTzwerk und sehr frei nach Ludwig Wittgenstein für „(Alles) was der Fall ist“ eine theatrale Panikattacke von Martin Dueller und Markus Achatz aus dem Schauspielhut zieht.
Göttlich dürfte es werden, wenn Weger als Schauspieler wie Regisseur alle Register zieht und sich als lebensmüder Herrgott in Psychotherapie begibt. „Oh mein Gott!“ von Anat Gov verspricht ab 27. November „eine überraschend sensible Begegnung“ in weltrettender Mission.
Ergänzt wird das zweite Halbjahr von Clemens Lukas Luderers neuem Klassenzimmerstück „Im Rausch“, das ab November durch Kärntens Schulen tourt, Poetry Slam und der Präsentation des 2. nbv-Dramatikerinnenpreises. Info: www.neuebuehnevillach.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.