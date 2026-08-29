Theater als Seelenbalsam und Hoffnungsträger

Theater soll bei Bewusstseinsbildung beitragen

„Unser Herbstspielplan versucht einen weiteren, neuen Blick auf mögliche Antworten zu werfen. Er versucht einmal mehr toxische Mechanismen zu beleuchten – und vor allem fehlgeleitetes Machtverhalten“, erklärt Weger seine programmatische Intention. Dass Änderung „noch sehr viel mehr Bewusstseinsbildung braucht, und unser Theater dazu etwas beitragen soll“, ist ihm ebenso Anliegen wie die hohe Kunst, derlei nicht mit erhobenem Zeigefinger zu vermitteln.