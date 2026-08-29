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Theater als Seelenbalsam und Hoffnungsträger

Kärnten
29.08.2026 12:00
„(Alles) was der Fall ist: Panikattacke nach Wittgenstein
„(Alles) was der Fall ist: Panikattacke nach Wittgenstein(Bild: nbv)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Auch in der neuebuehnevillach steht die Herbstsaison vor der Tür. Der Blick auf kommende Produktionen offenbart viel Gefühl und Humor als bewusstseinsbildende Faktoren.

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Lichtblicke: Unter dieses erhellende Substantiv stellen Intendant Michael Weger und sein Team nicht nur das zweite Halbjahr. Lichtblicke wollen sie ihrem Publikum auch schenken – als Seelenbalsam und Hoffnungsträger in schwierigen Zeiten wie diesen.

Theater soll bei Bewusstseinsbildung beitragen
„Unser Herbstspielplan versucht einen weiteren, neuen Blick auf mögliche Antworten zu werfen. Er versucht einmal mehr toxische Mechanismen zu beleuchten – und vor allem fehlgeleitetes Machtverhalten“, erklärt Weger seine programmatische Intention. Dass Änderung „noch sehr viel mehr Bewusstseinsbildung braucht, und unser Theater dazu etwas beitragen soll“, ist ihm ebenso Anliegen wie die hohe Kunst, derlei nicht mit erhobenem Zeigefinger zu vermitteln.

Für Erkenntnisgewinn in Sachen Entlarvung sorgt dabei sicher „Die Kunst, (immer) Recht zu behalten“ (nach Arthur Schopenhauer), die 38 Kunstgriffe liefert, um jeden Manipulator, von Politikern über Influencer bis zur lieben Familie, zu durchschauen. Der unterhaltsame „Selbsthilfekurs gegen den Weltirrsinn“ von Rune David Grue feiert am 18. September in Regie von Hans-Peter Kellner Premiere.

Zum Auftakt (18. September) erlernt man „Die Kunst, (immer) Recht zu behalten“. 
Zum Auftakt (18. September) erlernt man „Die Kunst, (immer) Recht zu behalten“. (Bild: nbv)

Eine weltrettende göttliche Mission 
Am 30. Oktober darf man sich auf eine Uraufführung freuen, die in Kooperation mit dem Theater WalTzwerk und sehr frei nach Ludwig Wittgenstein für „(Alles) was der Fall ist“ eine theatrale Panikattacke von Martin Dueller und Markus Achatz aus dem Schauspielhut zieht.

Göttlich dürfte es werden, wenn Weger als Schauspieler wie Regisseur alle Register zieht und sich als lebensmüder Herrgott in Psychotherapie begibt. „Oh mein Gott!“ von Anat Gov verspricht ab 27. November „eine überraschend sensible Begegnung“ in weltrettender Mission.

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Ergänzt wird das zweite Halbjahr von Clemens Lukas Luderers neuem Klassenzimmerstück „Im Rausch“, das ab November durch Kärntens Schulen tourt, Poetry Slam und der Präsentation des 2. nbv-Dramatikerinnenpreises. Info: www.neuebuehnevillach.at 

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