Heimrauchmelder als Lebensretter für reglose Frau

Am Freitagvormittag wurde das Leben einer Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in St. Veit in Kärnten wohl durch einen Rauchmelder gerettet. Nachbarn hörten das Piepsen und alarmierten die Feuerwehr.
Aus einer Wohnung im Erdgeschoss eines St. Veiter Mehrparteienhauses ertönte am Freitagvormittag plötzlich ein eindringliches Piepsen. Als plötzlich auch Rauch sichtbar wurde, alarmierten die aufmerksamen Nachbarn gleich die Feuerwehr.
„Reglose Person am Boden“
„An der Einsatzstelle konnte ein Atemschutztrupp über ein Fenster in die Wohnung einsteigen und fanden im Bereich der Küche eine am Boden liegende reglose Person vor“, berichtet die FF St. Veit an der Glan.
„Unverzüglich wurde sie ins Freie getragen und dem Roten Kreuz zur notärztlichen Versorgung übergeben.“ Während die Frau von der Rettung ins Krankenhaus transportiert wurde, konnte die Brandursache eruiert werden: angebrannte Speisen am Herd.
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