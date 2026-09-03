Children Playing Found a Woman’s Body on the Riverbank

It was a shocking experience for children playing on Tuesday in the Dürnau district of Vöcklabruck. Around 4 p.m., on the banks of the Ager River, not far from the Salzkammergut Clinic, they discovered a woman lying on the riverbank with multiple stab wounds. Emergency responders could only confirm her death; according to initial reports, the deceased is 53-year-old Sonja K. from Laakirchen.