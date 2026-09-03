Murder Alert!
Children Playing Found a Woman’s Body on the Riverbank
Just eleven days after a woman from Villach was found dead under a bridge, Upper Austria is on murder alert. On Tuesday, children in Vöcklabruck made a gruesome discovery. While playing along the Ager River, they stumbled upon a woman’s body.
It was a shocking experience for children playing on Tuesday in the Dürnau district of Vöcklabruck. Around 4 p.m., on the banks of the Ager River, not far from the Salzkammergut Clinic, they discovered a woman lying on the riverbank with multiple stab wounds. Emergency responders could only confirm her death; according to initial reports, the deceased is 53-year-old Sonja K. from Laakirchen.
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