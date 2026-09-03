ÖFB-Legionär schlägt ein neues Kapitel auf

Arnel Jakupovic schlägt ein neues Kapitel auf! Der 28-jährige ÖFB-Legionär verlässt nach etwas mehr als zwei Jahren den NK Osijek und wechselt nach Portugal zu Vitória Guimarães. Beim Tabellen-Neunten der vergangenen Saison unterschreibt der gebürtige Wiener einen Vertrag bis 2029.
Zuletzt hatte es noch Berichte gegeben, wonach Jakupovic ablösefrei nach Deutschland oder Slowenien wechseln könnte. Nun zieht es den Angreifer aber in die portugiesische Liga.
Medienberichten zufolge überweist Vitória Guimarães für Jakupovic rund 600.000 Euro an Osijek.
Torjäger
Für den kroatischen Klub absolvierte Jakupovic insgesamt 67 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm 16 Treffer und vier Vorlagen. Nach seiner Zeit in Kroatien wartet nun also die nächste Auslandsstation auf den ÖFB-Legionär: In Guimarães soll Jakupovic künftig für Tore sorgen.
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