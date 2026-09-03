ÖFB-Legionär schlägt ein neues Kapitel auf

Arnel Jakupovic schlägt ein neues Kapitel auf! Der 28-jährige ÖFB-Legionär verlässt nach etwas mehr als zwei Jahren den NK Osijek und wechselt nach Portugal zu Vitória Guimarães. Beim Tabellen-Neunten der vergangenen Saison unterschreibt der gebürtige Wiener einen Vertrag bis 2029.