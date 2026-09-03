Vom Schreibtisch zum AMS: Auch Bürojobs wackeln

Nicht nur Industrie schwächelt

Was auffällt. Nicht nur die Produktion in Industriebetrieben schwächelt seit Längerem, hier gab es um 8,6 Prozent mehr Jobverluste als im August 2025. Auch immer mehr Bürojobs werden gestrichen. So stieg die Zahl der Arbeitslosen im Bereich wissenschaftlicher Dienstleistungen binnen zwölf Monaten um 12,3, in der öffentlichen Verwaltung um 8,7 Prozent. Vor allem Ältere haben zunehmend Probleme am NÖ-Arbeitsmarkt – die Zunahme der Arbeitslosigkeit in der Generation 50+ betrug im August satte 9,9 Prozent.