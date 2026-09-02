In the ÖVP and SPÖ in Upper Austria
A clear “yes” to the party leaders sounds different
Christian Stocker and Andreas Babler have been in more secure positions before. How are the rumors about the impending replacement of the federal party leaders of the ÖVP and SPÖ affecting the situation here in Upper Austria one year before the election? Apparently, there’s hope here for a breath of fresh air from Vienna.
Elisabeth Köstinger instead of Christian Stocker and Gerhard Zeiler instead of Andreas Babler: As reported, rumors are intensifying about possible personnel shakeups at the national leadership levels of the ÖVP and SPÖ. The fact that media executive Zeiler is said to have met for dinner with Carinthia’s SPÖ provincial leader Daniel Fellner fits the picture—at least as far as the SPÖ is concerned.
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