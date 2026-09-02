Katie Price beendet Ehe: Ihr Mann hatte nur 3 Euro

Wutentbrannte Nachricht

Aus dem Umfeld der fünffachen Mutter heißt es, Katie schickte Lee eine wutentbrannte WhatsApp-Nachricht, um das Ende der Blitz-Ehe zu besiegeln! Ein Anwalt sei bereits eingeschaltet, um die Ehe nach neun Monaten zu beenden. „Ich wurde ausgenutzt und du bist nicht der, für den du dich ausgibst. Warum hast du mich angelogen?“, soll sie ihm geschrieben haben.