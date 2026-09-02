Katie Price beendet Ehe: Ihr Mann hatte nur 3 Euro

„Er hat mich nur angelogen!“ Das britische Model Katie Price soll sich per Textnachricht von ihrem Ehemann Lee Andrews getrennt haben. Angeblich stante pede, nachdem sie herausgefunden hatte, dass der angebliche Multimillionär tatsächlich nur 2,22 Pfund (rund 3 Euro) auf seinem Konto hat.
Nach monatelangem wilden Gerüchten um ihren Ehemann, hat das Ex-Boxenluder jetzt Berichten zufolge kurzen Prozess gemacht.
Wutentbrannte Nachricht
Aus dem Umfeld der fünffachen Mutter heißt es, Katie schickte Lee eine wutentbrannte WhatsApp-Nachricht, um das Ende der Blitz-Ehe zu besiegeln! Ein Anwalt sei bereits eingeschaltet, um die Ehe nach neun Monaten zu beenden. „Ich wurde ausgenutzt und du bist nicht der, für den du dich ausgibst. Warum hast du mich angelogen?“, soll sie ihm geschrieben haben.
Laut „The Sun“ soll Lee Andrews Katie Price weisgemacht haben, er besitze 37 Millionen Pfund (rund 43 Millionen Euro) auf einem Krypto-Konto. Derzeit soll er wieder im Gefängnis sitzen, die Kaution für die Freilassung aber nicht aufbringen können. Price will ihm nicht aus der Patsche helfen.
Traumhochzeit im Jänner
Erst im Jänner schworen sich die beiden in einer Luxus-Zeremonie im Wüsten-Emirat Dubai die ewige Treue.
Doch der Traum vom Märchenprinz wurde schnell zum Albtraum: Ex-Freundinnen warfen Lee vor, ein Hochstapler zu sein. Angeblich besaß er einen Doktortitel der Elite-Uni Cambridge – alles erfunden! Seit Monaten sitzt der 43-Jährige im berüchtigten Al-Awir-Gefängnis in Dubai fest. Grund: Zivilklagen und saftige Geldbußen.
Auf Instagram löschte die Reality-Queen bereits alle Spuren ihres Ex, legte den Ehering ab und marschierte stolz durch die Flure. Ihr Statement an die Fans: „Auf dem Weg zu meinen neuen Abenteuern.“ Für Katie Price ist es bereits die vierte gescheiterte Ehe.
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