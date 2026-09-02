„Eine Katastrophe!“ Kompany spricht Neuer-Klartext

„Das war ein riesiger Fehler“

Urbig zum Pokaltorhüter zu ernennen, „schließe ich kategorisch aus“, so Kompany auf eine entsprechende Frage bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsmatch in Osnabrück. Er habe das in seiner Trainerkarriere einmal gemacht und „das war eine Katastrophe, ein riesiger Fehler“ (siehe Video oben ab Minute 9:50).