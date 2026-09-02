„Eine Katastrophe!“ Kompany spricht Neuer-Klartext

Heute Abend trifft der deutsche Doublesieger Bayern München in der ersten DFB-Pokalrunde (live im sportkrone.at-Ticker) auf den Zweitligisten VfL Osnabrück. Bei der Frage, ob Manuel Neuers Vertreter Jonas Urbig in dieser Saison fix zum Pokaltorhüter wird, sprach Trainer Vincent Kompany Klartext.
„Wir haben unheimlich viel Vertrauen in ihn“, sagte der belgische Ex-Internationale, der seinem Stammkeeper Neuer heute Abend eine Pause gönnt und dafür Urbig ins Tor lässt. Das heißt aber nicht, dass der Zweierkeeper nun die gesamte Saison im DFB-Pokal zum Einsatz kommt.
„Das war ein riesiger Fehler“
Urbig zum Pokaltorhüter zu ernennen, „schließe ich kategorisch aus“, so Kompany auf eine entsprechende Frage bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsmatch in Osnabrück. Er habe das in seiner Trainerkarriere einmal gemacht und „das war eine Katastrophe, ein riesiger Fehler“ (siehe Video oben ab Minute 9:50).
In seiner ersten Saison beim englischen Klub Burnely hatte der Coach damals einen seiner Keeper zum Pokaltorhüter ernannt – und das ging offenbar nach hinten los. Er wolle aus diesem Fehler lernen und sich die Flexibilität beibehalten.
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