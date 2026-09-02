Masseur nach sexuellem Übergriff verurteilt

„Sie hat vielleicht geträumt“

Das Opfer komme schon seit 2017 jährlich zu ihm zur Massage, berichtet der Familienvater: „Sie hat selbst über Sex geredet“, antwortete er auf Nachfrage der Richterin. In einem Detail fragte die Vorsitzende näher nach: Das Opfer soll nämlich gehört haben, wie er ein Kondom neben ihr auspackte. Er wollte ihr mit dem Kondom offenbar eine Lebensweisheit mitgeben und erklärte auch, dass er seine persönlichen Gegenstände in einer Schublade an seinem Arbeitsort halte: „Damit die Kinder es nicht finden.“ Und warum sollte das Opfer die Vorwürfe erfinden? „Ich weiß nicht, sie hat vielleicht geträumt“, entgegnete er. Fakt ist: Eine Gutachterin stellte bei der jungen Frau eine Anpassungsstörung als Folge der Tat fest – das wertete das Gericht als schwere Körperverletzung. Opfer-Anwältin Sabina Moser forderte deshalb 7000 Euro Teilschmerzengeld.