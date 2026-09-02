Lkw prallte gegen Felsen: Lenker hatte Schutzengel

Mitten in der Nacht auf Mittwoch krachte in Weißkirchen in der Steiermark ein Lkw gegen einen Felsen. Die Fahrerkabine wurde zertrümmert, aber der 40-jährige Lenker verletzte sich zum Glück nur leicht.
Gegen 3.30 Uhr war ein 40-jähriger moldawischer Staatsangehöriger mit einem Lkw samt Sattelanhänger auf der B78 von Kärnten kommend in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Felsen.
Beim Sattelzugfahrzeug entstand Totalschaden. Doch der Lenker wurde wie durch ein Wunder nur leicht verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Murtal, Standort Judenburg, eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Weißkirchen stand mit 15 Kräften im Einsatz.
Durch den Unfall trat beim Lkw Motoröl sowie Getriebeöl aus. Eine Firma wird mit dem Ausheben und Entsorgen des kontaminierten Erdreichs beauftragt. Die B78 war im Unfallbereich von 3.30 bis kurz vor 6 Uhr gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.