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Fahrerkabine zerstört

Lkw prallte gegen Felsen: Lenker hatte Schutzengel

Steiermark
02.09.2026 13:51
Nächtlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Weißkirchen.
Nächtlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Weißkirchen.(Bild: Schaden N.)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Mitten in der Nacht auf Mittwoch krachte in Weißkirchen in der Steiermark ein Lkw gegen einen Felsen. Die Fahrerkabine wurde zertrümmert, aber der 40-jährige Lenker verletzte sich zum Glück nur leicht.

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Gegen 3.30 Uhr war ein 40-jähriger moldawischer Staatsangehöriger mit einem Lkw samt Sattelanhänger auf der B78 von Kärnten kommend in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Felsen.

Beim Sattelzugfahrzeug entstand Totalschaden. Doch der Lenker wurde wie durch ein Wunder nur leicht verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Murtal, Standort Judenburg, eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Weißkirchen stand mit 15 Kräften im Einsatz.

Die Bundesstraße war über zwei Stunden lang gesperrt.
Die Bundesstraße war über zwei Stunden lang gesperrt.(Bild: Schaden N.)

Durch den Unfall trat beim Lkw Motoröl sowie Getriebeöl aus. Eine Firma wird mit dem Ausheben und Entsorgen des kontaminierten Erdreichs beauftragt. Die B78 war im Unfallbereich von 3.30 bis kurz vor 6 Uhr gesperrt.

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